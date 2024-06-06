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BOJ üyesi: Enflasyon yüzde 2 hedefinin altında kalabilir

Japonya Merkez Bankası üyesi Toyoaki Nakamura, "2025'te enflasyon yüzde 2 hedefinin altında kalabilir" dedi.

Oluşturma Tarihi 06 Haziran 2024 09:08

Japonya Merkez Bankası üyesi Toyoaki Nakamura, tüketimin durgunlaşması halinde enflasyonun gelecek yıl %2'lik hedefin altında kalabileceğini söyledi.

BOJ'un Mart ayında aldığı faiz artırım kararına tek muhalif isim olan Nakamura, tüketimdeki son zayıf işaretler ve yavaşlayan küresel büyümenin Japonya ekonomisinin görünümünü gölgelediği konusunda da uyarıda bulundu.

Nakamura, "Dirençli olsa da, harcanabilir gelirdeki büyüme ücretlerdeki artışa kıyasla küçük kaldığından hane halkı harcamaları son zamanlarda durgun seyretti. Benim görüşüm, hane halkının harcamalarını kısması ve şirketlerin fiyatları daha fazla yükseltmekten caydırılması halinde enflasyonun 2025 mali yılından itibaren %2'ye ulaşamayacağı yönünde" dedi.

Nakamura, küçük ve orta ölçekli firmaların karlarını arttırmak ve ücret artışlarını sürdürmek için yeterli reformları henüz yapmamış olması nedeniyle "ücret artışlarının sürdürüleceğinden emin değilim" diye konuştu.

Nisan ayında yapılan güncel projeksiyonlarda, dokuz üyeli kurulun medyan tahmini, çekirdek tüketici enflasyonunun hem Nisan 2025'te başlayan mali yılda hem de 2026 mali yılında %1,9'a ulaşacağı yönünde.

Nakamura, büyük firmaların bu yıl sendikalarla yapılan yıllık ücret görüşmelerinde yüksek ücret artışları teklif etmelerine rağmen, Japonya'daki işgücünün %80'ini istihdam eden daha küçük muadillerinin bunu takip edip edemeyeceği konusunda belirsizlik olduğunu vurguladı.

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