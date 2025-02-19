CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem BoJ üyesi kademeli faiz artışı çağrısında bulundu

BoJ üyesi kademeli faiz artışı çağrısında bulundu

Japonya Merkez Bankası (BoJ) politika kurulu üyesi Hajime Takata, kademeli faiz artışı çağrısında bulundu.

Oluşturma Tarihi 19 Şubat 2025 09:16

Son Güncelleme Tarihi 19 Şubat 2025 09:16

Japonya Merkez Bankası (BoJ) politika kurulu üyesi Hajime Takata, BoJ'un parasal genişlemenin derecesini kademeli olarak ayarlamaya devam etmesi gerektiğini söyledi ve enflasyon riskleri konusunda uyardı.

Takata, Japonya'nın kuzeyindeki Miyagi vilayetindeki iş liderlerine yaptığı konuşmada, "Ocak ayındaki ek faiz oranı artışından sonra bile, fiyat artışları ve finansal aşırı ısınma risklerinin gerçekleşmesini önlemek için vitesleri kademeli olarak değiştirmek önemlidir." dedi.

Takata, olumlu kurumsal faaliyetin (fiyat geçişi, ücret artışları ve sermaye harcamaları dahil) devam etmesi ve bankanın ekonomik görünümünün gerçekleşmesi durumunda daha fazla faiz artışının mümkün olacağını söyledi.

BoJ, Ocak ayı sonlarında politika faizini %0,5'e yükseltti ve ekonomi ve fiyatlar tahminleri doğrultusunda gelişirse daha fazla faiz oranı artışına gitme sözü verdi.

Birçok ekonomist, BOJ'un bir sonraki sıkılaştırmasının yaz aylarında gerçekleşmesini bekliyor.

İlginizi Çekebilir
Goldman Sachs Çin borsası için hedefini yükseltti Goldman Sachs Çin borsası için hedefini yükseltti 17 Şubat 2025 09:49
Fed üyesi Logan: Faiz indirimleri konusunda dikkatli olunmalı Fed üyesi Logan: Faiz indirimleri konusunda dikkatli olunmalı 17 Şubat 2025 09:48
Japon sigortacılar 1,64 trilyon yen tutarında hisse sattılar Japon sigortacılar 1,64 trilyon yen tutarında hisse sattılar 17 Şubat 2025 09:44
Çin lideri şirket liderleriyle bir araya geldi Çin lideri şirket liderleriyle bir araya geldi 17 Şubat 2025 09:41
AB gıdaya ithalat yasağı getirmeyi planlıyor AB gıdaya ithalat yasağı getirmeyi planlıyor 17 Şubat 2025 09:34
Japonya’nın büyüme rakamları BOJ’un politikasını hızlandırabilir Japonya'nın büyüme rakamları BOJ'un politikasını hızlandırabilir 17 Şubat 2025 09:39
Bakanlık devlet tahvili ihalesi düzenleyecek Bakanlık devlet tahvili ihalesi düzenleyecek 16 Şubat 2025 12:54
Çin, 2024’te 422 milyar dolar cari fazla verdi Çin, 2024'te 422 milyar dolar cari fazla verdi 15 Şubat 2025 15:47
Küresel piyasalarda gözler FOMC tutanaklarında Küresel piyasalarda gözler FOMC tutanaklarında 15 Şubat 2025 12:35
ABD’de perakende satış verileri belli oldu ABD'de perakende satış verileri belli oldu 14 Şubat 2025 17:03
TCMB’den TL depo alım ihaleleri TCMB'den TL depo alım ihaleleri 14 Şubat 2025 15:19
Altın/Brent petrol rasyosu 40 seviyelerine yaklaştı Altın/Brent petrol rasyosu 40 seviyelerine yaklaştı 14 Şubat 2025 11:47
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler