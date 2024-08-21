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BOJ yıl sonuna kadar faizleri yeniden artıracak

Ekonomistler Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) yıl sonuna kadar faizleri yeniden artıracağını öngördü.

Oluşturma Tarihi 21 Ağustos 2024 08:43

Son Güncelleme Tarihi 21 Ağustos 2024 08:43

Reuters'in anketine katılan ekonomistlerin yarısından fazlası Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) yılsonuna kadar faiz oranlarını yeniden artıracağını belirtirken, hangi ayda artırım yapılacağı konusunda görüş bildirenler Aralık ayında artırıma gidilmesi yönünde görüş bildirdi.

13-19 Ağustos tarihlerinde yapılan ankete katılan ekonomistlerin %57'si veya 54 kişiden 31'i BOJ'un yıl sonuna kadar borçlanma maliyetlerini yeniden artıracağını söyledi.

Yılsonu faiz oranı için medyan tahmin 25 baz puan daha yüksek, %0,50. Yılsonuna kadar daha yüksek faiz oranı öngören ve BOJ'un bir sonraki faiz oranını değiştireceği belirli bir ay için de tahminde bulunan 22 ekonomistin yaklaşık üçte ikisi, 14, Aralık ve yaklaşık üçte biri, sekiz, Ekim dedi.

Itochu Araştırma Enstitüsü baş ekonomisti Atsushi Takeda, "Mevcut politika faizi son derece destekleyici. BOJ, %2'lik fiyat istikrarı hedefine ulaşılması beklendiği sürece faiz oranlarını nötr orana doğru yükseltmeye devam edecektir" dedi.

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