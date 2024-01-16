BoJ'un eski yöneticisinden faiz açıklaması

Japonya Merkez Bankası'nın eski yöneticilerinden Eiji Maeda, BoJ'un negatif faiz oranının bu bahar itibariyle sona ermesi için güçlü yıllık ücret müzakeresi sonuçlarından cesaret alacak gibi göründüğünü söyledi.

Maeda, "İlkbahar ücret görüşmelerinin sonucunda artışın %4'e ulaşarak geçen yıldan daha yüksek olma ihtimali yüksek. Bunun nedeni, merkez bankasının teyit etmeye çalıştığı pozitif fiyat mekanizmasının halihazırda işliyor olması. Ücretler ve enflasyon arasında erdemli bir döngü zaten mevcut" diye konuştu.

Maeda, bu yılki görüşmelerin, rekor şirket karları ve daha sıkı bir işgücü piyasası nedeniyle ücretlerin geçen yılki %3,58'i aşan bir hızda artırılması taahhüdüyle sonuçlanmasını bekliyor. Maeda'nın tahmin ettiği gibi ücretler %4 oranında artarsa, bu 1992'den bu yana en yüksek artışa işaret edecek. Rengo'nun ilk sonuçları 15 Mart'ta, BOJ'un Mart ayındaki toplantısından hemen önce açıklanacak.

Piyasa oyuncuları, BoJ'u dünyanın son negatif faiz oranını sona erdirmeye teşvik etmede belirleyici bir faktör olabileceği için yıllık ücret görüşmelerini yakından takip ediyor. BoJ gözlemcilerinin çoğunluğunun merkez bankasının 2007'den bu yana ilk kez faiz artırmadan önce Nisan ayına kadar bekleyeceğini öngörmesinin ana nedenlerinden biri de bu.