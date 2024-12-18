BOJ'un faiz oranlarını sabit tutacağı öngörüldü

AllianzGI çoklu varlık küresel CIO'su Gregor MA Hirt, Japonya Merkez Bankası'nın Aralık ayında faiz oranlarını sabit tutmaya hazır olduğunu ve gelecekteki adımları konusunda bazı yönlendirmelerde bulunabileceğini söyledi.

Hirt, ekonomik gelişmelerin BOJ'un görünümüyle uyumlu olduğunu, büyümenin istikrarlı ve enflasyon verilerinin cesaret verici olduğunu vurguladı.

Koşullar faiz artırımını desteklese de Hirt, merkez bankası içinde erken hareket etme konusunda endişelere işaret eden haberlere dikkat çekti.

"Bu haberler aynı zamanda BOJ'un faiz artırımını ertelemekte çok az olumsuzluk gördüğüne işaret ediyor" diyen Hirt, "BOJ'un, özellikle Temmuz ayında yaşanan piyasa oynaklığı göz önüne alındığında, tatillerden ekledi

Basın toplantısı, BOJ'un görünümüne duyduğu güvene ilişkin ipuçları için önemli olacak.