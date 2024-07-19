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BoJ'un Temmuz toplantısında politika faizini neler bekliyor?

Ekonomistler, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) Temmuz ayı sonundaki politika belirleme toplantısında faiz oranlarını artırmayacağını söyledi.

Oluşturma Tarihi 19 Temmuz 2024 08:37

Son Güncelleme Tarihi 19 Temmuz 2024 08:42

Reuters tarafından yapılan ankete katılan ekonomistler BoJ'un Temmuz toplantısında politika faizini sabit bırakmasını bekliyorlar.

BoJ, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Eylül ayında başlaması beklenen faiz indiriminden önce faiz oranlarını artırma fırsatını kaçırma riski olsa da tahvil alım programını azaltmaya öncelik verecek.

10-18 Temmuz tarihleri arasında yapılan ankete göre BoJ'un bir sonraki faiz değişikliğinin hangi ay olacağı konusunda tahminde bulunan 37 ekonomistten 28'i bunun bu ay olmayacağını söyledi.

Geçen ay yapılan bir önceki ankette bu oran %61 idi.

BoJ'un Mart ayında faiz oranını -%0,1'den %0-%0,1 aralığına yükseltmesinden bu yana bir sonraki hamlesinin zamanlaması konusunda bir fikir birliği oluşmadı.

Son ankette faiz artırımı için en popüler seçenek %43 veya 37 katılımcının 16'sı ile Ekim olurken, onu Eylül (%30) ve Temmuz (%24) takip etti.

S&P Global Market Intelligence baş ekonomisti Harumi Taguchi, "BoJ, tüketimin durgun seyretmesi ve şirketlerin tüketicilere fiyatlarını yansıtmaktan kaçınması nedeniyle, devlet tahvili alımlarını azaltırken aynı zamanda faiz oranlarını aceleyle artırarak fiyat istikrarını ve ekonomiyi aşağı çekme riskinden muhtemelen kaçınacaktır" dedi.

Sompo Institute Plus kıdemli ekonomisti Masato Koike, BoJ'un Eylül ayında yapılması planlanan iktidardaki Liberal Demokrat Parti başkanlık yarışından önce faiz oranlarını artırmakta tereddüt edebileceğini söyledi.

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