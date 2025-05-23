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BOJ'un Temmuz'da faiz artırımına gideceği öngörülüyor

ING'den Min Joo Kang, Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) Temmuz'da faiz artırımına gitme ihtimalinin arttığını açıkladı.

Oluşturma Tarihi 23 Mayıs 2025 09:00

Son Güncelleme Tarihi 23 Mayıs 2025 09:00

ING'den Min Joo Kang, Japonya'da çekirdek enflasyonun beklenenden daha yüksek çıkmasının Japonya Merkez Bankası'nın Temmuz ayında faiz artırımına gitme ihtimalini artırdığını söyledi.

Güney Kore ve Japonya'dan sorumlu kıdemli ekonomist Min Joo Kang, taze gıda hariç tüketici fiyatlarının Nisan ayında bir önceki yıla göre %3,5 artarak Mart ayındaki %3,2'lik artışın üzerine çıktığını ve %3,4'lük piyasa konsensüsünü aştığını belirtti.

Min Joo Kang, taze gıda ve enerji hariç çekirdek TÜFE'nin Nisan ayında yıllık bazda %3,0 arttığını ve bunun da temel enflasyonun BOJ'un hedefi olan %2,0'nin üzerinde kalmaya devam edeceğini gösterdiğini söyledi. Ekonomist, Temmuz ayında 25 baz puanlık olası bir faiz artışının ardından, BOJ'un ABD gümrük tarifelerine ilişkin yüksek belirsizlik nedeniyle önemli bir süre beklemede kalabileceğini de sözlerine ekledi.

Mizuho Securities ekonomisti Ryosuke Katagi ise, Japonya'nın tüketici fiyat endeksindeki artışların, dalgalı taze gıda ve enerji fiyatları hariç tutulduğunda, 2026'nın ilk çeyreğinde %1,5 ile %2,0 arasında bir yerde yavaşlayacağını söyledi.

Çekirdek olarak adlandırılan TÜFE, Mart ayındaki %2,9'luk artışa kıyasla Nisan ayında yıllık bazda %3,0 arttı. Bu gösterge, temel enflasyonun bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

Katagi'ye göre, ücretlerdeki artışa rağmen hizmet fiyatlarında hızlanma belirtisi görülmezken, pirinç fiyatlarındaki artış da dahil olmak üzere maliyet itici faktörlerin azalması bekleniyor. Katagi, "%2 enflasyona istikrarlı bir şekilde ulaşma perspektifinden bakıldığında, hala güçten yoksun" dedi.

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