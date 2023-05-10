Goldman Sachs'ın küresel finansman grubu eş başkanı Beth Hammack, "ABD doları için gerçek bir risk var" ifadelerini kullandığı açıklamasında, "Bizi dünyanın rezerv para birimi olmaktan uzaklaştıracak her şey Amerikan halkı, ABD doları ve ABD hükümeti için kötü olacaktır" dedi.

Bloomberg TV'ye konuşan Hammack, borçlanma tavanı konusunun çözülememesi "ABD ekonomisi için felaket sonuçlara yol açar" değerlendirmesini yapan Hazine Bakanı Yellen'e katıldığını belirterek, "Eğer Hazine bazı ödemeleri yapmayı durdurur ise bunun büyük bir dalga etkisi olur" ifadelerini kullandı.