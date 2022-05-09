AB Komisyonu'nun dış politika şefi Josep Borrell, Financial Times'a yaptığı açıklamada Avrupa Birliği'nin savaştan sonra Ukrayna'nın yeniden inşa edilmesi için Rusya'nın hali hazırda dondurulmuş olan döviz rezervlerine el koyması gerektiğini söyledi.