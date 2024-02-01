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Brezilya Merkez Bankası faiz indirimine devam etti

Brezilya Merkez Bankası(BCB), enflasyonun tolerans aralığı dahilinde yavaşlaması ve ekonominin zayıfladığına dair yeni işaretlerin ortaya koymasının ardından, üst üste beşinci toplantısında da 50 baz puan indirim serisine devam etti; önümüzdeki birkaç toplantı için aynı gevşeme hızını devam ettireceğini belirtti.

Oluşturma Tarihi 01 Şubat 2024 09:06

Son Güncelleme Tarihi 01 Şubat 2024 09:06

Brezilya Merkez Bankası(BCB), Para Politikası Komitesi COPOM, gösterge niteliğindeki borç verme faiz (Selic) oranını yüzde 11,75'ten yüzde 11,25'e düşürdü.

Politika yapıcılar borçlanma maliyetlerini 2023 yılı Ağustos ayından bu yana 250 baz puan düşürmüş oldular.

COPOM açıklamasında, "Senaryo beklendiği gibi gelişirse, Komite üyeleri oybirliğiyle bir sonraki toplantılarda aynı büyüklükte daha fazla indirim öngörüyorlar" denildi.

Banka, mevcut tempoyu "enflasyonla mücadele süreci için gerekli daraltıcı para politikasını sürdürmek için uygun." olarak değerlendirdi.

BCB'nin son haftalık anketine göre, ekonomistler Selic'in 2024 yılını yüzde 9,0 seviyesinde bitirmesini bekliyor. Ankette 2025 yılı sonu tahmini ise yüzde 8,50 seviyesine oturdu.

Brezilya'da tüketici fiyat artış hızı yavaşlamaya devam ediyor. En son Aralık ayında enflasyon yüzde 4,62 olarak açıklandı. 2022 yılı Nisan ayında enflasyon yüzde 12,13 seviyesine kadar çıkmıştı.

BCB anketine göre, enflasyonun bu yılı yüzde 3,81 ile Bankanın yüzde 3,25 hedefinin biraz üzerinde tamamlaması bekleniyor. Ankete katılan ekonomistler gelecek yıl sonu için yüzde 3,50 öngörüsünde bulundu.

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