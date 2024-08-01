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Brezilya Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu

Brezilya Merkez Bankası, politika faizinde bir değişikliliğe gitmeme kararı aldı.

Oluşturma Tarihi 01 Ağustos 2024 09:15

Son Güncelleme Tarihi 01 Ağustos 2024 09:15

Brezilya Merkez Bankası (BCB), bir önceki toplantıda olduğu gibi bu toplantısında da faizde değişikliğe gitmedi. BCB'nin Para Politikası Komitesi COPOM, gösterge niteliğindeki borç verme faiz (Selic) oranını %10,50 olarak bıraktı. Piyasa beklentisi de faizin değişmeyeceği yönündeydi.

Açıklamada, "Enflasyonla mücadele sürecinin daha yavaş olma eğiliminde olduğu, enflasyon beklentilerindeki istikrarın daha da bozulduğu ve zorlu bir küresel görünümle karakterize edilen mevcut bağlam, para politikasının yürütülmesinde sükunet ve ılımlılık gerektirmektedir." denildi.

Kurul, oy birliğiyle faiz oranlarında değişiklik yapılmamasına karar vererek, ekonomik aktivitenin dirençli olduğu, kendi enflasyon tahminlerindeki artışın ve sabit olmayan beklentilerin damgasını vurduğu belirsiz küresel senaryo ve yurt içi senaryonun dikkatli bir izleme ve hatta daha fazla ihtiyat gerektirdiğini vurguladı.

BCB'nin son haftalık anketine göre, ekonomistler Selic için 2024 yılı sonuna ilişkin tahminini %10,50, 2025 yılı sonu tahminini ise %9,50 olarak korudu.

Brezilya'da en son açıklanan Haziran ayı rakamları enflasyonun %4,23 seviyesinde olduğunu gösterdi.

BCB anketine göre, enflasyon için tahmin bu yıl %4,05'ten %4,10'a, 2025 için %3,90'dan %3,96'ya çıktı.

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