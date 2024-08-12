Britanya'nın en büyük şirketlerinin CEO'larına rekor ücret

Britanya'nın en büyük şirketlerinin CEO'ları 2023 yılında rekor ücret aldılar. FTSE-100 endeksinde yer alan şirketlerin CEO'ları için medyan ücret geçen yıl %2,2 artarak 4,19 milyon pounda yükseldi.

High Pay Centre adlı düşünce kuruluşu tüarafından hazırlanan raporda, CEO ücretlerindeki artışın önceki iki yıla kıyasla yavaşladığını belirtilirken, FTSE-100 CEO'larının medyan ücretinin, tam zamanlı çalışan medyan İngiliz işçisinin 120 katı olduğu vurgulandı.

High Pay Centre Direktörü Luke Hildyard, "Ortalama CEO ücretlerindeki artış, genel olarak büyük artışlardan ziyade az sayıda şirketin gerçekten büyük ücret ödülleri vermesini yansıtıyor" dedi. Hildyard, İngiltere'nin "yatırımcıların çıkarlarını işçilerin, müşterilerin, tedarikçilerin ve diğer paydaşların önüne koyan bir iş kültürüne" sahip olduğunu da sözlerine ekledi.

High Pay Centre, en yüksek maaşlı İngiliz CEO'nun 16,85 milyon pound kazanan ilaç üreticisi AstraZeneca'dan Pascal Soriot olduğunu söyledi. Şirketlerin mali açıklamalarını kullanan araştırma, bir sonraki CEO'nun 13.64 milyon sterlinle bilgi ve analiz grubu RELX'ten Erik Engstrom olduğunu gösterdi.