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Bulgaristan, F-16 filosunun üssü için milyonlarca avro harcayacak

Bulgaristan Savunma Bakanlığı, F-16 filosunun konuşlandırılacağı üssü modernizasyonu için harcayacağı paranın 200 milyon avroya ulaşmasının beklendiğini bildirdi.

Oluşturma Tarihi 17 Ocak 2024 14:49

Son Güncelleme Tarihi 17 Ocak 2024 14:49

Bulgaristan Savunma Bakanlığı, 16 uçaktan oluşacak yeni F-16 filosunun konuşlandırılacağı Graf İgnatievo Hava Kuvvetleri Üssü'nün modernizasyonu için harcayacağı paranın 200 milyon avroya ulaşmasının beklendiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ülkenin güneydoğusunda Filibe şehrine yakın bulunan üsteki çalışmalara şimdiye kadar 150 milyon avro harcandı.

Danışma, tasarım ve inşaat şirketleri ile şimdiye kadar yapılan 90 anlaşma nedeniyle önceden planlanan modernizasyon bütçesine 50 milyon avro takviye yapılacak. Yıl sonuna kadar 14 anlaşma daha imzalanacak. Yatırımların bir kısmı NATO'nun destek fonlarından sağlanacak.

Çalışmaların 2025 yılının başına kadar tamamlanması gerekiyor.

Bu arada, Genelkurmay Başkanı Eftim Eftimov, ABD'den alınan 16 yeni F-16 Block 70 tipi savaş uçağının ilk 8'inin 2025 yılında Bulgaristan'a teslim edileceğini bildirdi.

General Eftimov, Bulgaristan Ulusal Radyosu'na açıklamasında, F-16 filosu için 32 kişilik pilot ve 84 kişilik mühendis ve teknisyenden oluşan bakım ekibinin eğitiminin tüm hızla sürdüğünü bildirdi.

Eftimov, "Pilot ve bakım uzmanlarının eğitimi ABD'de yerel personelin eğitim standartlarında yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Yeni savaş jetleri Bulgaristan'ın hava sahasını koruma görevlerine katılacak. F-16 filosunun gelmesine kadar ise Bulgaristan Hava Kuvvetleri sınırlı uçuş kapasiteli eski Sovyetler Birliği (SSCB) yapımı MiG-29 tipi jetlerini kullanmaya devam edecek.

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