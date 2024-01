Bullard: Fed Mart ayında faiz indirimine gidebilir

St Louis Fed eski Başkanı James Bullard, Wall Street Journal'ın "Take on the Week" podcast'ine verdiği mülakatta, gıda ve enerji fiyatları hariç çekirdek enflasyon oranının 2024'ün üçüncü çeyreğine kadar %2 civarına gerileyebileceğini belirtti.

Politika ayarlamalarını geciktirmemenin önemini vurgulayan Bullard, Fed'in faiz indirimini yılın ikinci yarısına bırakmaması gerektiğini, yılın ikinci yarısının çok geç olacağını savundu.