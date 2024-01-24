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Bullard: Fed Mart ayında faiz indirimine gidebilir

St Louis Fed eski Başkanı James Bullard, Fed'in enflasyon %2'ye ulaşmadan önce, potansiyel olarak Mart ayında faiz oranlarını düşürmeye başlayabileceğini öngördü.

Oluşturma Tarihi 24 Ocak 2024 09:04

Son Güncelleme Tarihi 24 Ocak 2024 09:04

St Louis Fed eski Başkanı James Bullard, Wall Street Journal'ın "Take on the Week" podcast'ine verdiği mülakatta, gıda ve enerji fiyatları hariç çekirdek enflasyon oranının 2024'ün üçüncü çeyreğine kadar %2 civarına gerileyebileceğini belirtti.

Politika ayarlamalarını geciktirmemenin önemini vurgulayan Bullard, Fed'in faiz indirimini yılın ikinci yarısına bırakmaması gerektiğini, yılın ikinci yarısının çok geç olacağını savundu.

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