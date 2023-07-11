Bundesbank Başkanı Joachim Nagel dün yaptığı açıklamada, tarihi bir faiz oranı artış döneminin ortasında olan politika yapıcıların fiyat beklentilerini kontrol altında tutmak için "nispeten hızlı" hareket etmek zorunda kaldıklarını ifade etti.

Almanya'nın Thüringen eyaletindeki Erfurt'ta konuşan Nagel, "Ekonomiyi biraz zayıflatabileceğimize, ancak bunu sert bir iniş ve yüksek işsizlik olmayacak şekilde yönetebileceğimize inanıyorum" dedi.

Nagel, parasal sıkılaştırmanın duraklatılmadan önce gıda ve enerji maliyetleri gibi şeyler hariç olmak üzere temel fiyat baskılarında hafifleme belirtileri görülmesi gerektiğini savnuan ECB politika yapıcıları arasında yer alıyor.