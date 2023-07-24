Cebr yayınladığı tahminlerin bir dizi varsayıma dayandığını, bu varsayımlar içinde en az belirsiz olanın ise demografik tahminler olduğunu vurguladı.

Beklenen demografik değişikliklerin çok büyük olduğunu belirten Cebr, Çin'in nüfusunun bu yıl 1,4 milyar civarında sabitlenirken, 2050'lerin ortalarında 1,2 milyara ve 2100'de 590 milyona düşeceğini öngördü. Hindistan'ın nüfusu ise, bazı tahminlere göre bu yıl Çin'in nüfusunu geçecek. Bu tahminlere göre Hindistan'ın nüfusu 2063'te 1,7 milyara ve 2100'de 1,5 milyara ulaşacak. ABD'nin nüfusu ise 2100'de günümüzdeki 334 milyondan, 433 milyona yükselecek.

ABD'nin gerçek GSYH kişi başına GSYH büyümesinin yıllık yüzde 1 seviyesinde devam edeceğini yıllık oranında devam edeceğini öngören Cebr, Çin'in büyümesinin hali hazırdaki yüzde 4'ten, yüzde 2'ye ve Hindistan'ın büyümesinin yüzde 5'ten yüzde 3'e yavaşlayacağını varsadıklarını da belirtti. Cebr, bu varsayımlar da küçük değişikliklerin bile sonuçlarda önemli farklılıklar yaratabileceğini de vurguladı.

"Bununla birlikte, bu tahminler doğruysa bazı önemli sonuçlar ortaya çıkacak" ifadelerini kullanan Cebr, Çin'in GSYH'si hiçbir zaman ABD'nin GSYH'sinden çok daha büyük olmayacağını ve sonunda geride kalacağını öngördü. 2100'de ABD'nin GDP'si Çin'in GSYH'sinden yüzde 45 daha büyük olacak. Hindistan, üçüncü ve sonunda en büyük ekonomik süper güç olarak ortaya çıkacak. Hindistan'ın GSYHsi 2100'de Çin'in GSYH'sinden yüzde 90 ve ABD'nin GSYH'sinden yüzde 30 daha büyük olacak.