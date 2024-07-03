Chicago Fed Başkanı: Faiz oranları düşürülmeli

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, ABD enflasyonunun %2 hedefine gerilemeye devam etmesi halinde politika yapıcıların faiz oranlarını düşürmesi gerektiğini söyledi.

Bloomberg TV'ye konuşan Goolsbee, enflasyonun "%2'ye doğru gittiğini" düşündüğünü ve "enflasyon düşerken faizleri olduğu yerde tutarsanız, sıkılaştırma yapmış olursunuz - yani bunu varsayılan olarak değil, karar vererek yapmalısınız" dedi.

"Enflasyon %4'ün üzerindeyken bu orana ulaştık ve enflasyon şu anda %2,5'e yakın bir düşüş gösteriyor, dolayısıyla enflasyon düşerken faiz oranını bir yerde tutarsanız sıkılaştırma yapmış olursunuz. Sıkılaştırma yapmak istemenizin nedeni, %2'ye giden yolda olmadığınızı düşünmenizdir," diye konuşan Goolsbee, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin yedek üyesi olarak Fed'in Temmuz ayı politika kararında oy kullanacak.

Enflasyonun hedefe dönüyor gibi göründüğüne de işeret eden Goolsbee, "Ocak ayında yolda bir tümsekle karşılaştık ama şimdi bir dizi iyileşmiş enflasyon verisi elde ettik. İstihdam dağılmaya başlarsa ya da ekonomi zayıflamaya başlarsa, ki bazı uyarı işaretleri gördünüz, bunu fiyat cephesinde ne kadar ilerleme kaydettiğinizle dengelemeniz gerekir. İşsizlik oranı hala oldukça düşük, ancak yükseliyor" dedi.