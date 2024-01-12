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Çin, 2023 yılında suya 1,1 trilyon yuanlık yatırım yaptı

Çin’de 2023 yılında su işlerine yapılan yatırımlar 1 trilyon 199 milyar 600 milyon yuana ulaşarak tarihin en yüksek seviyesine çıktı.

Oluşturma Tarihi 12 Ocak 2024 12:02

Son Güncelleme Tarihi 12 Ocak 2024 12:02

Su İşleri Bakanı Li Guoying'in 2024 Ulusal Su İşleri Çalışma Toplantısı'nda verdiği bilgilere göre, su işlerine yönelik yatırımlar esas olarak nehir havzalarında selle mücadele projelerinin inşası, ulusal su ağlarının inşası, nehir ve göllerin ekolojilerinin iyileştirilmesi ve hidroloji altyapısı ve akıllı su işleri dahil olmak üzere 4 alana yapılıyor.

CGTN TÜRK'ün haberine göre, 2023 yılında inşasına yeni başlanan su işleri projelerinin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 11,5 artarak 27 bin 900'ü buldu. Bu projelerde istihdam edilen kişilerin sayısı da bir önceki yıla göre yüzde 8,9 artışla 2 milyon 739 bine çıktı."

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