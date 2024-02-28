Çin Başbakanı: ABD ile ticari bağlar güçlenmeli

Çin devlet radyosunun haberine göre, Çin Başbakanı Li Qiang ABD'yi ziyaret eden bir heyetle yaptığı görüşmede, Çin ve ABD'nin ekonomik ve ticari bağlarını güçlendirmesi ve Washington'un Çin'den ayrışmaktan kaçınması gerektiğini söyledi.

Li, Ticaret Odası Başkanı Suzanne Clark başkanlığındaki heyete "Ekonomik ve ticari işbirliğinin güçlendirilmesi her iki ülke için de bir kazan-kazan durumudur. Ayrışma arayışları ve 'yüksek duvarlı küçük bahçeler' inşa etmek her iki tarafın da temel çıkarlarıyla örtüşmüyor" dedi.

Li, ABD şirketlerinin Çin'de yatırım yapmaya devam etmelerinin memnuniyetle karşılandığını ve engellerin her iki tarafın da temel çıkarlarına uygun olmadığını söyledi.

Clark, eski ABD hükümet yetkililerinden oluşan bir heyete bu hafta Pekin'de liderlik edecek.

Ziyaret, ABD ve Çin'in, demokratik olarak yönetilen Tayvan'ın geleceği, Güney Çin Denizi'ndeki toprak iddiaları ve ticaret politikaları konusunda anlaşmazlığa düşen iki ekonomik süper gücün son yıllardaki en gergin ilişkilerinin ardından kademeli olarak temaslarını yeniden başlatmasıyla gerçekleşti.