Çin Devlet Başkanı ABD'yi ziyaret edebilir

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in, iki ülke arasındaki ekonomik gerilim tırmanırken görüşmelerde bulunmak üzere "çok da uzak olmayan bir gelecekte" ABD'yi ziyaret edebileceğini söyledi.

Trump son haftalarda Xi ile iyi bir ilişki kurma konusunda iyimser olduğunu dile getirdi. Ancak gümrük tarifelerinden Tayvan'a kadar iki ülkeyi ayıran bir dizi konuda ilerleme kaydedildiğine dair çok az işaret var.

Trump, Washington'daki John F. Kennedy Gösteri Sanatları Merkezi'ndeki bir yönetim kurulu toplantısı sırasında yaptığı açıklamada "Çok uzak olmayan bir gelecekte gelecek" dedi.

ABD Başkanı gümrük vergilerinin yabancı ülkelerle olan dengesiz ticari ilişkileri yeniden dengelemek ve hükümete gelir sağlamak için gerekli olduğunu söyledi. Yatırımcıların gümrük vergilerinin büyümeyi yavaşlatacağı ve enflasyonu yükselteceği yönündeki korkularını büyük ölçüde reddetti.