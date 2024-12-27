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Çin Devlet Başkanı Xi 2025'te Rusya'yı ziyaret edecek

Rusya'nın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping 2025'te Rusya'yı ziyaret edecek.

Oluşturma Tarihi 27 Aralık 2024 08:45

Son Güncelleme Tarihi 27 Aralık 2024 08:45

Rusya'nın Çin Büyükelçisi Igor Morgulov, Rusya'nın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in 2025 yılında ülkeyi ziyaret etmesini beklediğini söyledi.

Morgulov, "Önümüzdeki yıl sırasıyla Çin Devlet Başkanı'nın Rusya ziyareti, hükümet başkanlarının 30. yıldönümü olağan toplantısı ve Çin'deki parlamentolar arası komisyonun 11. toplantısı bekleniyor" dedi

Büyükelçi Igor Morgulov RIA'ya yaptığı açıklamada "Somut ikili etkinliklere gelince, uygun planların aktif bir şekilde hazırlandığını söyleyebilirim. Öncelik açısından sır olmayan bir şey söylenebilir: Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı'nın önümüzdeki yıl Rusya'da olması bekleniyor" dedi.

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