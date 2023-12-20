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Çin MB beklendiği gibi gösterge kredi faiz oranlarını sabit tuttu

Çin Merkez Bankası, geçen hafta başında orta vadeli politika faizini sabit tutmasının ardından gösterge borç verme faiz oranlarını da sabit tuttu.

Oluşturma Tarihi 20 Aralık 2023 09:41

Son Güncelleme Tarihi 20 Aralık 2023 09:41

Çin Merkez Bankası, bir yıllık kredi faiz oranını (LPR) %3,45'te, beş yıllık LPR ise %4,20'de sabit tuttu.

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisinde yeni ve ödenmemiş kredilerin çoğu, %3,45 olan bir yıllık LPR'ye dayanmakta. Bu oran 2023 yılında iki kez toplam 20 baz puan düşürülmüştü.

Beş yıllık faiz oranı ipoteklerin fiyatlandırılmasını etkilemekte ve şu anda %4,20'dir. Bu yıl şimdiye kadar 10 baz puan düşürüldü.

Mizuho Securities kıdemli Çin ekonomisti Serena Zhou, "PBOC Aralık ayında zorunlu karşılık oranını (ZKR) düşürmekten kaçınmış ve rekor seviyede net likidite enjekte etmiş olsa da, önümüzdeki yıl 20 baz puanlık faiz indirimi ve 50 baz puanlık zorunlu karşılık oranı indirimi bekliyoruz. Ayrıca, çoğu Çinli bankanın faiz marjlarının darlığı göz önüne alındığında, PBOC'nin kredi faiz oranlarından ziyade mevduat faiz oranlarını düşürmeye öncelik vermesini bekliyoruz" dedi.

BNY Mellon Capital Markets piyasa stratejisi başkanı Bob Savage, "Ticari bankaların Şangay ve Pekin'deki yeni konut kredileri için daha az ücret talep etmesine olanak tanıyan daha düşük spreadler için yapılan son baskı henüz tam olarak hissedilmedi ve referans orandaki daha agresif düşüşlerden önce gözlemlenmeyi gerektiriyor" dedi.

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