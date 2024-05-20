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Çin Merkez Bankası faiz oranlarını sabit tuttu

Çin Merkez Bankası gösterge borç verme faiz oranlarını değiştirmedi.

Oluşturma Tarihi 20 Mayıs 2024 09:03

Son Güncelleme Tarihi 20 Mayıs 2024 09:03

Çin Merkez Barkası piyasa beklentilerine paralel olarak gösterge borç verme faiz oranlarını (LPR) değiştirmedi. Bir yıllık kredi faiz oranı (LPR) %3,45'te, beş yıllık LPR ise %3,95'te sabit tutuldu.

Ekonomistler'in %82'si her iki oranın da değişmemesini bekliyordu. Çin'deki yeni ve ödenmemiş kredilerin çoğu bir yıllık LPR'ye dayanırken, beş yıllık oran ipoteklerin fiyatlandırılmasını etkilemekte.

Beş yıllık LPR, konut piyasasını desteklemek amacıyla Şubat ayında 25 baz puan düşürülmüştür.

"PARA POLİTİKASININ DAHA DA GEVŞETİLMESİ İHTİMALİ ARTTI"

Çin Merkez Bankası geçen hafta vadesi gelen orta vadeli kredileri çevirirken bankalar arası faiz oranını değiştirmedi ve tahvil aracı yoluyla bankacılık sisteminden bir miktar nakit çekti.

ING ekonomistleri yayınladıkları yatırımcı notunda, "Son dönemdeki destekleyici politika uygulamalarının gücü göz önüne alındığında, bu çabaları desteklemek için önümüzdeki aylarda para politikasının daha da gevşetilmesi ihtimali arttı" değerlendirmesini yaptılar.

Ekonomistler, bu yıl LPR'de bir ya da iki indirim yapılmasını ve zorunlu karşılık oranının (RRR) daha da düşürülmesini bekliyorlar.

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