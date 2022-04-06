Endüstri ve Enformasyon Teknolojisi Bakanlığı'nın verileri, Çin'in yazılım endüstrisinin yılın ilk iki ayı içinde çok güçlü bir büyüme kaydederek gelirlerinin de iki haneli oranda büyümesine tanık olunduğunu gösterdi. Bu dönemde endüstrinin geliri, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11,6 oranında büyüyerek 1,18 trilyon yuana (yaklaşık 185,8 milyar dolara) ulaştı. Söz konusu artış önceki iki yılın aynı dönemlerinin ortalama artışından 8 puan fazla.

SEKTÖRÜN TOPLAM KAZANCI BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE YÜZDE 7,6 AZALDI

Sektörün toplam kazancı ise yine ocak-şubat döneminde bir önceki yıla göre yüzde 7,6 azalarak 133,2 milyar yuanda kaldı. Dağılım ve döküme bakıldığında enformasyon teknolojisi hizmetlerinin bileşik geliri 770,3 milyar yuana yükselerek bir önceki yıla kıyasla yüzde 13,1 arttı. Bu tutar, sektörün toplam gelirinin yüzde 65,3'lük oranını oluşturuyor.

Bu hizmetler arasında e-ticaret platform teknik hizmetlerinden kaynaklanan gelirler bir önceki yıla göre yüzde 24,8 kadar yükselirken, endüstriyel internet platform hizmetlerinin gelirleri yine bir önceki yıla kıyasla yüzde 16,6 oranında tırmandı.