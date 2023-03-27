Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Jin Zhuanglong, Çin'in yapay zeka, biyolojik imalat ve akıllı araç alanlarına odaklanacağını duyurdu.

Çin Kalkınma Forumu'nda konuşan Bakan Jin, yeni endüstriyel zincirler ve tedarik zincirleri geliştirmeye odaklanacaklarını belirtirken, yurt içi işletmeleri küresel sanayiye ve tedarik zincirlerine daha derinlemesine entegre olmaları için cesaretlendireceklerini de vurguladı.

Çin'in serbest ve işbirlikçi endüstri ve tedarik zincirleri inşa edeceğini ve kazan-kazan kalkınmayı başarmak için işbirliğini derinleştireceğini ifade eden Jin, "Çin, yeni tur teknolojik devrim ve endüstriyel dönüşüm hedefiyle bir dizi yeni nesil teknolojik inovasyon platformu inşa edecek" dedi.