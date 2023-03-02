Çinli yetkililerin finans sektörüne yönelik mikro-yönetim uygulamalarının son halkası bankacılara yönelik hayat tarzı uyarıları içeren açıklama oldu.

Çin'in yolsuzlukla mücadele gözlem komitesi yaptığı açıklamada Çinli bankacılardan "zihniyetlerine çeki düzen vermelerini", "hedonistik yaşam tarzını bir kenara bırakmalarını" ve "Batı tarzını kopyalamaya son vermelerini" istedi.

Açıklama, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping'in hafta sonu Ulusal Halk Kongresi'nde iktidarını daha da pekiştireceği beklentilerini kuvvetlendiriyor.

Şi'nin Kongre'de güçlü yetkilerle donatılmış bir ekonomik ve finansal politika komitesini canlandıracağı ve bu komiteye kendisine sadık isimleri yerleştireceği belirtiliyor.

Pekin merkezli yatırım bankası Chanson & Co'nun Direktörü Shen Meng "Tüm bu gelişmeler tek şeye işaret ediyor: Çin Komünist Partisi ekonomi ve finans çalışma hayatı dahil olmak üzere her şeyi yönetecek" değerlendirmesini yaptı.

Geçtiğimiz ay Çin finans sektöründe satın alma ve birleşmelere aracılık eden yıldız bankacı Bao Fan ortadan kaybolmuştu.

Şirketi China Renaissance önce Bao Fan'a ulaşamadıklarını duyurmuştu. China Renaissance bu hafta yaptığı açıklamada ise Bao Fan'ın yürütülen bir soruşturmaya yardım ettiğini belirtmişti.