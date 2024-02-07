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Çin'de borsaları düzenleyen kurumun başına yeni isim atandı

Çin'de borsaların düzenlenmesi ve denetiminden sorumlu Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonunun (CSRC) başına Şanghay Borsası'nın eski yöneticisi Vu Çing atandı.

Oluşturma Tarihi 07 Şubat 2024 16:51

Son Güncelleme Tarihi 07 Şubat 2024 16:51

Çin'de borsaların düzenlenmesi ve denetiminden sorumlu Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonunun (CSRC) başına Şanghay Borsası'nın eski yöneticisi Vu Çing ile ilgili atama kararı Çin'de hükümetin borsalarda geçen aydan beri devam eden düşüşü önlemek üzere tedbirler aldığı bir döneme denk geldi.

2019 yılından bu yana CSRC'nin başında bulunan Yi Huiman görevden alınırken yerine Şanghay Belediye Başkanı'nın finans konularından sorumlu vekilliğini yürüten Vu getirildi.

Vu, daha önce, Çin borsalarında bugünküne benzer bir satış dalgasının yaşandığı 2015 yılında, Şanghay Borsası'nın yönetimine getirilmiş, iki yıl bu görevi yürütmüştü.

Şanghay Borsası'na atanmadan önce uzun yıllar CSRC'de çalışan Vu, finans piyasalarının düzenlenmesi ve denetiminde tecrübeli bir isim olarak biliniyor.

Çin'de merkezi yönetimin, Hong Kong, Şanghay ve Şıncın borsalarında geçen yılın sonundan itibaren süregelen düşüş ve satış döngüsünü kırmak üzere adımlar attığı gözleniyor.

CSRC, 28 Ocak'ta stratejik yatırımcıların, satış kısıtlaması bulunan hisse opsiyonlarını borç ve takas işlemlerinde kullanmasını yasakladığını bildirmişti.

Öte yandan Çin'in kamu bankalarının ve devlete ait işletmelerde stratejik varlıklarını kontrol eden Huijin Merkezi Yatırım Fonu, 6 Şubat'ta borsalardaki düşüşü önlemeye yönelik bir adım olarak hisse senedi yatırımlarını artıracağını duyurmuştu.

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