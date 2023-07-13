Çin'in ihracatı Haziran ayında Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana en hızlı şekilde daraldı.

Perşembe günü gümrük verilerine göre, Çin'in ihracatının dolar değeri Haziran ayında bir yıl öncesine göre yüzde 12,4 düştü ve ithalat ise yüzde 6,8 azaldı. Ekonomistler ihracatın yüzde 9,2 ve ithalatın yüzde 4,0 azalmasını bekliyorlardı. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin Şubat 2020'den bu yana kaydettiği en büyük düşüş oldu.

Çin gümrük bürosu sözcüsü Lu Daliang Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, kısmen gelişmiş ülkelerdeki yüksek enflasyon ve jeopolitik nedenlerle Çin'in ticaretinin yılın ikinci yarısında hala oldukça büyük bir baskıyla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Ticaret fazlası 74 milyar dolar olan beklentilerin biraz altında 70,62 milyar dolar olarak gerçekleşti.