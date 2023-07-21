Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'nun aralarında da olduğu Devlet planlayıcısı Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu da dahil olmak üzere 13 kamu kurumu tarafından yapılan açıklamada, bölgesel yönetimlerin yıllık araç alım kotalarını artırmaları ve ikinci el araçların satışının desteklenmesi yönünde çaba göstermeleri için cesaretlendirilecekleri belirtildi.

Çin'in pandemi sonrası ekonomik toparlanması yavaşlarken, politika yapıcılar ülkenin otomobil sektörünü büyümeyi desteklemek için kullanmak istedikleri önemli bir kaldıraç olarak tanımlıyorlar. Haziran ayında yeni enerji araçlarına (NEV) uygulanan satın alma vergisi indirimi beklenmedik bir şekilde 2027 yılına kadar uzatıldı. Ancak iç tüketici talebi zayıf kalmaya devam etti.

Elektronik ürünlerin satışının desteklenmesine ilişkin ayrı bir açıklamada ise yetkililerin bilimsel araştırmaların teşvik edeceğini belirttiler.