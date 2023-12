Çin'de en 5 büyük banka mevduat faizlerini düşürdü

Çin'de aralarında Agricultural Bank of China ve China Construction Bank'ın da bulunduğu en büyük beş devlet banka, bugünden geçerli olmak üzere bazı mevduatlara uygulanan faiz oranlarını düşürme kararı aldı.



Bank of China ve Bank of Communications da bazı mevduatlara uyguladıkları faiz oranlarını değiştiren bankalar arasında yer aldı.



Mevduat faizi indirimleri, Çin hükümetinin bankaları ekonomiyi desteklemeye çağırdığı ortamda kredi maliyetlerini düşürmek için alan sağlayabilir.



En büyük 5 banka, 1 yıl ve 2 yıl vadeli mevduat faizlerini sırasıyla 10 baz puan ve 20 bps, 3 ve 5 yıl vadeli mevduat faizlerinin ise 25 baz puan düşürülmüştür.