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Çin'de hizmetler sektörü aktivitesi hızlandı

Çin'de hizmetler sektörü aktivitesi, yeni siparişlerin etkisiyle Kasım ayında hızlandı. Beklenenden daha iyi gelen Caixin imalat PMI değeri Kasım ayında 50.0'den 51.6'ya yükselerek Ağustos ayından bu yana en güçlü değerini aldı.

Oluşturma Tarihi 05 Aralık 2023 09:56

Son Güncelleme Tarihi 05 Aralık 2023 09:56

Caixin/S&P Global hizmetler sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Kasım ayında Ekim ayındaki 50,4 puandan 51,5 puana yükseldi. Caixin Insight Group ekonomisti Wang Zhe, "Piyasa iyileşmeye devam ederken hem hizmet arzı hem de talebi genişledi" dedi.

Beklenenden daha iyi gelen Caixin imalat PMI ile birlikte değerlendirildiğinde Wang, dünyanın ikinci büyük ekonomisinin tüketici harcamalarındaki istikrarlı büyüme, sanayi üretimindeki sağlam iyileşme ve piyasa güvenindeki artışla birlikte cesaret verici bir toparlanmanın işaretlerini verdiğini söyledi.

Caixin/S&P'nin hem imalat hem de hizmet faaliyetlerini içeren bileşik PMI değeri Kasım ayında 50.0'den 51.6'ya yükselerek Ağustos ayından bu yana en güçlü değerini aldı.

Oxford Economics baş ekonomisti Louise Loo ise Çin'in 2024'e nispeten gevşek politika ayarlarıyla girerken, ülkenin özel sektör güveninin emlak kötümserliği tarafından kısıtlandığını söyledi.

Caixin hizmetler anketine göre, bazı firmaların işe alım konusunda temkinli bir yaklaşım sergilemesi nedeniyle istihdam 2023 yılının başından bu yana ilk kez düştü.

Kasım ayında ayrıca Çin'in hizmet sektöründeki girdi maliyeti enflasyonu hızında da bir yavaşlama görüldü.

Loo, "Çin artık küresel ekonomi için son çarenin harcayıcısı değil, bu nedenle güçlü bir reflasyon beklemeyin" dedi.

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