Ekonomi ve finans haberleri servisi Caixin'in Çin Genel Hizmetler Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), dört aydır ekonomik faaliyetlerdeki artışa işaret eden 50 puanın üzerinde seyrediyor.

Endeks, nisanda önceki aya göre 1,4 puanlık azalmayla 56,4'e gerilemesine karşın, sektörde güçlü toparlanmanın etkisinin sürdüğünü gösterdi.

Geçen yılın son 4 ayında 50'nin altına seyreden endeks, ocakta 52,9 ile yeniden büyüme eşiğinin üzerine çıkmış, şubatta 55, martta 57,8 ile artış eğilimini sürdürmüştü.

Piyasa veri hizmetleri şirketi IHS Markit'in Çin'de hizmet sektöründe faaliyet gösteren 400'den fazla şirketin satın alma yöneticilerine gönderdiği anketlerin sonuçlarına göre hazırlanan endeks, sektördeki ekonomik aktivitenin barometresi olarak görülüyor.

Ekonomik etkinlikleri sekteye uğratan Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından Çin'de ocak ve şubat aylarında Bahar Bayramı, nisanın sonunda ise İşçi Bayramı tatillerinde ülke içi seyahatlerin ve tüketimin artmasıyla, hizmetler sektöründe toparlanma işaretlerinin belirgin hale geldiği görülüyor.

İmalat sektöründe ise toparlanmanın hala kırılgan olduğu gözlemleniyor

Caixin'in dün açıkladığı imalat sanayi PMI endeksi, 49,5 ile büyüme eşiğinin altında kalmıştı. Endeks, Kovid-19 tedbirlerinin etkisiyle 2022'nin son 5 ayında daralmayı sürdürdükten sonra bu yılın ilk çeyreğinde büyüme sürecine girmişti.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun (UİB) yayımladığı resmi PMI endeksi de nisanda imalat sanayisinin 49,2 ile daralma eğilimine girdiğini göstermişti. İmalat dışı PMI ise 1,8 puan düşüşle 56,4'e gerilese de büyüme ivmesini sürdürmüştü.