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Çin'de hizmetler sektöründeki aktivite toparlanma eğiliminde

Çin'de hizmetler sektöründeki aktivitenin barometresi kabul edilen öncü gösterge, ekimde toparlanma işareti verdi.

Oluşturma Tarihi 05 Kasım 2024 13:59

Ekonomi ve finans haberleri servisi Caixin'in Çin Genel Hizmetler Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ekimde önceki aya göre 1,7 puan artarak 52'ye yükseldi.

Eylülde 50,3'e gerileyen endeks, büyüme eşiği olan 50 puanın üzerinde kalsa da son 1 yılın en düşük seviyesine inmişti.

Piyasa veri hizmetleri şirketi IHS Markit'in Çin'de hizmetler sektöründe faaliyet gösteren 400'den fazla şirketin satın alma yöneticilerine gönderdiği anketlerin sonuçlarına göre hazırlanan endeks, sektördeki ekonomik aktivitenin barometresi olarak görülüyor.

Ulusal İstatistik Bürosunun (UİB) açıkladığı imalat dışı PMI endeksi içindeki hizmetler alt endeksi de ekimde 0,2 puan artışla 50,1'e yükselmiş ve yeniden büyüme seyrine girmişti.

EKONOMİK BÜYÜME YILLIK HEDEFİN ALTINDA

Çin ekonomisi, bu yılın ilk 9 ayında yüzde 4,8 büyüyerek, hükümetin yıl sonunda "yüzde 5 civarında" olmasını öngördüğü büyüme hedefinin altında performans göstermişti.

Çin'de zayıf iç talep, deflasyon ve gayrimenkul sektöründeki düşüş gibi kronikleşen problemler ekonomik büyümeyi olumsuz etkilemeyi sürdürüyor.

Hükümet ve ekonomi yönetiminden sorumlu kurumlar, son bir ayda bazı canlandırma tedbirleriyle ekonomik büyümeyi teşvik etmeye yönelik adımlar atsa da bunların etkileri reel ekonomide yeni görülmeye başladı.

Bu bağlamda UİB'nin açıkladığı imalat PMI endeksi ekimde 0,3 puan artarak 50,1'e yükselmiş ve 5 ay aradan sonra ilk kez genişleme seyrine girmişti.

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