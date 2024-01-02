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Çin’de imalat sektörü aktivitesi 7 ayın en yükseğinde

Çin'de Caixin tarafından yapılan ankete göre imalat faaliyetleri, üretim ve yeni siparişlerdeki güçlü artışların etkisiyle Aralık ayında daha hızlı bir büyüme gösterdi.

Oluşturma Tarihi 02 Ocak 2024 09:24

Son Güncelleme Tarihi 02 Ocak 2024 09:24

Caixin/S&P Global imalat PMI, Aralık ayında Kasım ayındaki 50,7'den 50,8'e yükseldi. Bu, son 7 yedi aydaki en yüksek seviye oldu. Analistler, Aralık ayında imalat PMI'Nın 50,4 olmasını bekliyorlardı.

Caixin PMI, pazar günü Ulusal İstatistik Bürosu tarafından yayınlanan ve imalat faaliyetinin Aralık ayında beklenenden daha hızlı ve beklenenden daha fazla daraldığını gösteren resmi verilerle çelişiyor.

Caixin anketine göre, Aralık ayında imalat sektöründe üretim Mayıs ayından bu yana en hızlı tempoda artarken, yeni siparişlerdeki büyüme, artan talep ve yıl sonunda müşteri harcamalarındaki artış sayesinde 10 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Fabrika sahipleri 2024 görünümüne ilişkin iyimser bakış açısını sürdürürken, güvenleri Kasım ayına göre azalarak serinin uzun vadeli eğiliminin altında kaldı.

Sıkışan müşteri bütçeleri, zorlu rekabet ve durgun pazarlara ilişkin endişelerin temel endişeler arasında yer aldığını söylediler.

Nihai ürün stokları, kısmen ürünlerin müşterilere gecikmeli sevkiyatı nedeniyle hafif arttı. Girdi maliyetleri yıl sonunda artmaya devam etse de enflasyon oranı dört ayın en düşük seviyesine geriledi ve sadece marjinal düzeyde kaldı.

S&P Global'e göre veriler 6-14 Aralık'ta toplandı.

Beklenenden zayıf talebin ortasında, fabrika sahipleri istihdamı Mayıs ayından bu yana görülen en hızlı şekilde azalttı.

Caixin Insight Group ekonomisti Wang Zhe, "Piyasadaki arz ve talepteki genişleme, işe alımlarda artışa yol açmadı" dedi ve ankete katılan bazı firmaların mevcut kapasitenin, mevcut piyasa koşullarında ek siparişleri karşılamaya yeterli olduğunu söylediklerini de vurguladı.

"Yeni yıla baktığımızda, maliye ve para politikalarında ayarlamalar için hala yer var" diye konuşan Wang, iş piyasası üzerindeki baskıyı hafifletmek için istihdamın artırılmasına yönelik çabaların güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

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