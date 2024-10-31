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Çin'de imalat sektörü aktivitesi genişleme seyrine girdi

Çin'de imalat sanayisinde ekonomik aktivite, ekimde 5 ay aradan sonra genişleme seyrine girdi.

Oluşturma Tarihi 31 Ekim 2024 12:05

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), ekimde 0,3 puan artarak 50,1'e yükseldi.

Mayısta 50 puanın altına gerileyen endeks, son 5 ayda büyüme eşiğinin üzerine çıkamamıştı.

UİB kıdemli istatistikçisi Cao Çinghı, ekimde imalat sanayi PMI içindeki hammadde satınalma alt endeksinin 8,3 puan artış kaydettiğine dikkati çekerek, bunun endeksteki genel toparlamada etkili olduğunu belirtti.

İmalat ve operasyon aktivitesi beklentisi alt endeksinin 2 puan artışla 54'e yükseldiği, bunun son 4 aydaki en yüksek seviye olduğunu anlatan Cao, piyasada beklentilerin ve güvenin artmakta olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan İmalat sanayi PMI içindeki yeni ihracat siparişleri alt endeksinin, eylül 47,5 iken ekimde yüzde 47,3'e gerilemesi, dış talepteki süregelen zayıflığa işaret etti.

İmalat sanayi PMI, ocakta 49,2, şubatta 49,1 olarak ölçüldükten sonra martta 50,8'e yükselerek son 1 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış, nisanda 50,4'e gerilese de büyüme eşiğinin üzerinde kalmıştı. Mayısta 49,5'e gerileyen endeks haziranda sabit kalmış, temmuzda 49,4'e, ağustosta 49,1 gerilemişti. Endeks, eylülde 49,8'e yükselse de büyüme eşiğini aşamamıştı.

İMALAT DIŞI PMI

Hizmetler, inşaat, madencilik ve tarım gibi sektörleri kapsayan imalat dışı PMI da yeniden büyüme seyrine girdi. Eylülde 50 olan endeks ekimde 50,2'ye çıktı.

İmalat dışı PMI içindeki hizmetler alt endeksi 49,9'dan 50,1'e yükselirken inşaat sektörü alt endeksi 50,7'den 50,4'e geriledi.

PMI endekslerinde 50'nin üzerindeki değerler ekonomik faaliyetlerdeki artışa, altındaki değerler ise azalışa işaret ediyor.

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