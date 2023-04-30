Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (UİB) açıkladığı Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), nisan hem imalat hem de imalat dışı sektörlerde geriledi. İmalat sanayi PMI, 2,7 puan azalarak 49,2'ye, imalat dışı PMI ise 1,8 puan azalarak 56,4'e düştü.

İmalat PM, Kovid-19 sonrası toparlanma işaretlerinin görüldüğü üç aylık dönemin ardından ilk kez büyüme eşiğinin altına indi.

PMI endekslerinde 50'nin üzerindeki değerler ekonomik faaliyetlerdeki artışa, altındaki değerler azalmaya işaret ediyor.

İMALAT SEKTÖRÜNDEKİ ETKİNLİK BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

İmalat PMI, 51,5 yönündeki piyasa beklentisinin altında performans göstermesi ekonomik toparlanmanın kırılganlığına dair kuşkuları artırdı.

İmalat üretim alt endeksi 54,6'dan 50,2'ye, yeni siparişler alt endeksi 53,6'dan 48,8'e geriledi. Yeni ihracat siparişleri alt endeksi 50,4'ten 47,6'ya, piyasaya güveninin göstergesi kabul edilen iş beklentileri alt endeksi 55,5'ten yüzde 54,7'ye düştü.

Makina ve donanım imalatı alt endeksi yüzde 50,1, tüketici ürünleri imalatı alt endeksi yüzde 49,8 ve ileri teknoloji imalatı alt endeksi yüzde 49,3 oldu.

UİB Kıdemli İstatistikçisi Cao Çinghı, nisandaki düşüşün, "piyasadaki talebin yetersiz olması ve ilk çeyrekteki hızlı toparlanmanın ortaya çıkardığı yüksek baz etkisinden kaynaklandığı" değerlendirmesinde bulundu.

Cao, iş beklentileri alt endeksinin hala yüksek olmasının, "üreticilerin piyasadaki büyümeye olan güvenini gösterdiğini" kaydetti.

İMALAT DIŞI SEKTÖRLERDEKİ ETKİNLİK BÜYÜMEYİ SÜRDÜ

Öte yandan imalat dışı PMI son 3 aydaki büyüme eşiğinin üzerine performans sergilemeyi sürdürdü. Endeks 1,8 puan azalarak 56,4'e düşse de büyüme eşiğinin üzerinde kaldı.

İş etkinliği alt endeksi 55,1'e çıkarken, Kovid-19 salgınları nedeniyle çok sayıda şehirde kapanma ve karantina tedbirlerinin uygulandığı geçen yılın nisan ayına göre 15,1 puan yükseldi.

Hizmet sektöründe talebin göstergesi olan yeni siparişler alt endeksi yüzde 56,4, piyasaya güvenin göstergesi sayılan iş beklentileri alt endeksi yüzde 62,3 oldu.

İnşaat sektörü alt endeksi geçen aya göre 1,7 puan azalsa da 63,9 ile güçlü toparlanma işareti verdi.

Çin'de ekonomik etkinlikleri sekteye uğratan Kovid-19 kısıtlamalarının Aralık 2022'de kaldırılmasının ardından yeni yılla birlikte ekonomide toparlanma işaretleri görülmüştü. İmalat ve imalat dışı PMI endeksleri ocaktan itibaren büyüme eşiğinin üzerine seyretmiş ve ilk çeyrekte yüzde 4,5 büyüme kaydedilmişti.