CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem Çin'de kredi faiz oranları sabit kaldı

Çin'de kredi faiz oranları sabit kaldı

Çin Merkez Bankasının geçen hafta politika faizini sabit tutmasının ardından gösterge faizi işlevi gören 1 ve 5 yıllık kredi faizi oranlarında (LPR) değişiklik olmadı.

Oluşturma Tarihi 20 Mart 2024 13:21

Son Güncelleme Tarihi 20 Mart 2024 13:21

Ulusal Bankalar Arası Fon Merkezinden yapılan açıklamaya göre, 1 yıllık kredi faiz oranı yüzde 3,45, 5 yıllık kredi faiz oranı ise yüzde 3,95'te sabit bırakıldı.

Çin'deki 18 bankanın, Merkez Bankasının borçlanma faizi üzerine koydukları kar payı bildirimlerine göre belirlenen LPR, 2019'dan bu yana ülkenin fiili gösterge faizi işlevini görüyor. 1 yıl vadeli kredi faizi oranı kurumsal krediler için, 5 yıllık faiz oranı ise emlak kredileri için referans kabul ediliyor.

Emlak kredileri için referans kabul edilen 5 yıllık kredi faizi oranı şubatta yüzde 4,20'den yüzde 3,95'e indirilmişti. Faiz indirimi, LPR sisteminin uygulanmaya başlanmasından bu yana faiz oranında yapılan en büyük çaplı indirim olmuştu.

Çin Merkez Bankası 15 Mart'ta 1 yıl vadeli borçlanma faizi oranını (politika faizi) yüzde 2,5'te tutma kararını bildirmişti.

Merkez Bankasının, piyasalardaki büyümeyi teşvik edici parasal genişleme beklentisine karşın ihtiyatlı para politikasını sürdürdüğü gözleniyor.

İlginizi Çekebilir
Suudi Arabistan yapay zekaya yatırım için fon oluşturmayı planlıyor Suudi Arabistan yapay zekaya yatırım için fon oluşturmayı planlıyor 20 Mart 2024 08:45
Japon Yeni ABD doları karşısında 4 ayın en düşük seviyesine geriledi Japon Yeni ABD doları karşısında 4 ayın en düşük seviyesine geriledi 20 Mart 2024 08:42
ECB üyesi Kazaks: Bu yıl 3 faiz indirimi yapılacağı beklentileri ile rahatım ECB üyesi Kazaks: Bu yıl 3 faiz indirimi yapılacağı beklentileri ile rahatım 20 Mart 2024 08:38
API petrol stokları beklentilerin aksine geriledi API petrol stokları beklentilerin aksine geriledi 20 Mart 2024 08:34
Borsa İstanbul günü yükselişle kapattı Borsa İstanbul günü yükselişle kapattı 19 Mart 2024 19:00
New York borsası karışık seyirle açıldı New York borsası karışık seyirle açıldı 19 Mart 2024 17:15
Hazine 3,6 milyar liralık kira sertifikası satışı yaptı Hazine 3,6 milyar liralık kira sertifikası satışı yaptı 19 Mart 2024 17:13
Almanya’da yatırımcı güveni son 2 yılın zirvesinde Almanya'da yatırımcı güveni son 2 yılın zirvesinde 19 Mart 2024 17:07
BAE’nin yurt dışı yatırımları 2,5 trilyon dolara ulaştı BAE'nin yurt dışı yatırımları 2,5 trilyon dolara ulaştı 19 Mart 2024 16:32
ABD’de konut başlangıçları beklentileri aştı ABD'de konut başlangıçları beklentileri aştı 19 Mart 2024 16:30
Fed faiz oranlarını beklenenden daha az düşürebilir Fed faiz oranlarını beklenenden daha az düşürebilir 19 Mart 2024 15:54
BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Benzine ve motorine zam geliyor! Akaryakıt fiyatları ne kadar olacak? BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Benzine ve motorine zam geliyor! Akaryakıt fiyatları ne kadar olacak? 19 Mart 2024 15:43
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.000,94
%0,0942
BORSA
1.000,85
%0,0852
ALTIN
1.000,00
%0
DOLAR
997,23
%-0,2766
EURO
985,58
%-1,4416
BORSA
1.157,62
%15,7621
ALTIN
1.149,27
%14,9274
DOLAR
1.151,02
%15,1022
EURO
971,93
%-2,8067
BORSA
1.226,27
%22,6274
ALTIN
1.160,50
%16,0502
DOLAR
1.180,03
%18,0033
EURO
1.740,17
%74,0172
BORSA
2.071,75
%107,1753
ALTIN
1.778,13
%77,8134
DOLAR
1.823,47
%82,347
EURO
BİST En Aktif Hisseler