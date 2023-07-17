Sanayi üretimi Haziran ayında yüzde 4,4 arttı. Mayıs ayında yüzde 3,5 olan sanayi üretimi artışının Haziran'da yüzde 2,5'e yavaşlaması bekleniyordu.

Haziran ayında perakende satışlarda büyüme ise Haziran ayında Mayıs ayındaki yüzde 12,7'den yüzde 3,1'e geriledi. Ekonomistler ise yüzde 3,3 büyüme bekliyorlardı.

Çin'in sabit varlık yatırımları ise 2023 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 arttı. İlk 5 ayda artış yüzde 4 seviyesindeydi. Ekonomnistler ise ilk 6 ayda büyümenin yüzde 3,4 olduğunu tahmin eediyorlardı.

Kentsel işsizlik oranı ise değişmeyerek yüzde 5,2 seviyesinde gerçekleşti.