Çin'de Shimao'nun tasfiyesi istendi

Çin'de bankalar, temerrüde düşen gayrimenkul geliştirme şirketi Shimao Group Holdings'in tasfiyesini talep ettiler. Tasfiye talebinde bulunan bankalar arasında, kamu bankası China Construction Bank (Asia) Corp. da yer aldı.

Tasfiye dilekçesi 5 Nisan'da verildi. Verilen dilekçe, Şanghay'daki beş yıldızlı otelleri de içeren önemli projeleri olan Shimao'nun borsa başvurusuna göre 1,6 milyar HK$ (204 milyon $) tutarındaki bir mali yükümlülükle ilgili. Geliştirici, dilekçeye karşı çıkacağını ve paydaşları için değeri en üst düzeye çıkaran bir offshore yeniden yapılandırma için çalışmaya devam edeceğini söyledi.



Aralarında Country Garden Holdings Co.'nun da bulunduğu Çinli emlak geliştiricilerine yönelik tasfiye dilekçeleri, alacaklıların borç görüşmelerinin hızı karşısında sabırsızlanmasıyla birikti. China Construction Bank (Asia) da diğer bazı küçük geliştiricileri tasfiye etmeye çalıştı. Alacaklılar, Hong Kong mahkemesinin emlak krizinin en büyük zayiatı olan China Evergrande Group'un tasfiyesine karar vermesiyle cesaretlendi.