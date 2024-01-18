Çin'den 6 yabancı bankaya lisans

Çin, ülkenin hızla büyüyen yuan cinsinden onshore borç piyasasına daha fazla yabancı oyuncuyu kabul ederken, altı yabancı bankaya Çin'deki borçlanma kağıdı ihraçları için lider yüklenici olarak hareket etmelerine izin veren lisanslar verdi.

Ulusal Finans Piyasası Kurumsal Yatırımcılar Birliği'nin (NAFMII) Perşembe günü yayınladığı bir bildiriye göre Credit Agricole , HSBC ve Standard Chartered, yerli ve yabancı borçluların borç ihraçlarının yüklenimine liderlik etmelerine izin veren "A tipi" lisanslar aldı.

Daha önce Deutsche Bank ve BNP Paribas bu lisansa sahip olan iki yabancı bankaydı.

Bildiriye göre Pekin ayrıca JPMorgan, Mizuho ve MUFG'nin "Panda tahvilleri" olarak bilinen yabancı borçluların borç ihraçlarında baş yüklenici olmalarına izin verdi.