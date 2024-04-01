Çin'den ABD'ye çip eleştirisi

Çin Ticaret Bakanlığı, bu kuralların ticarette daha fazla engel ve çip endüstrisinde daha fazla belirsizlik yarattığını söyledi.

Biden yönetimi geçtiğimiz hafta, Pekin'in çip üretim endüstrisini ulusal güvenlik kaygıları nedeniyle engellemeye yönelik daha büyük bir çabanın parçası olarak, Çin'in ABD yapay zeka çiplerine ve çip üretim araçlarına erişimini zorlaştırmayı amaçlayan kuralları revize etti.

Ticaret Bakanlığı sözcüsünün yaptığı açıklamada, "ABD ulusal güvenlik kavramını genişletti, kuralları keyfi olarak revize etti ve kontrol tedbirlerini sıkılaştırdı. Bu durum sadece ekonomik ve ticari olarak normal bir şekilde birlikte çalışmak isteyen Çinli ve Amerikalı şirketler için daha fazla engel oluşturmakla ve daha ağır bir uyum yükü getirmekle kalmadı, aynı zamanda küresel yarı iletken endüstrisi için de büyük bir belirsizlik yarattı" dedi.

Sözcü, ABD'nin bu hamlesinin "Çinli ve yabancı işletmeler arasındaki karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini ciddi şekilde etkilediğini ve meşru hak ve çıkarlarına zarar verdiğini" söyledi ve Çin'in buna kesinlikle karşı çıktığını vurguladı.

Sözcü, "Çin, karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini güçlendirmek ve küresel yarı iletken endüstrisi ve tedarik zincirinin güvenlik ve istikrarını teşvik etmek için tüm taraflarla birlikte çalışmaya hazırdır" diye konuştu.