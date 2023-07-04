Çin, ABD ve Avrupa'nın Çin'in yüksek teknolojili çip üretimini engellemek için getirdikleri ihracat kontrollerine ilk yanıtını verdi.

Çin Ticaret Bakanlığı, çip üretimi açısından önemli iki metalin ihracatını sınırlama kararı aldı.

Ulusal güvenlik gerekçe gösterilerek duyurulan yeni düzenleme ile, bazı galyum ve germanyum bileşenlerinin ihracatı için 1 Ağustos'tan başlayarak izin alınması zorunluluğu getirildi.

ABD, geçtiğimiz Ekim ayında Çin'e yüksek teknolojili çiplerin ve çip üretim ekipmanlarının ihracatına kontrol getirmişti. Japonya ve Hollanda'nın da benzer ihracat kontrolleri girmelerini teşvik etmişti.