Çin'in önde gelen liderleri, iç tüketim talebini artırma ve yerel borç risklerini çözmeye yönelik diğer taahhütlerin yanı sıra, istikrarlı istihdamı stratejik bir hedefe yükseltirken, kuşatma altındaki emlak sektörü için "politikaları zamanında ayarlama ve optimize etme" sözü verdi.

Politbüro'nun üç aylık toplantısında Pazartesi günü geç saatlerde yayınlanan bir açıklamaya göre, Başkan Şi Cinping başkanlığındaki Komünist Partinin üst karar alma organı, "döngüselliğe karşı" bir politika uygulayacağını ve büyük ölçüde ihtiyatlı bir para politikasına ve proaktif maliye politikasına bağlı kalacağını söyledi.

Temmuz ayındaki Politbüro toplantısı, Çin'in yılın ikinci yarısı için ekonomi politikalarının tonunu belirliyor ve piyasa gözlemcileri, dünyanın en büyük ikinci ekonomisinde sendeleyen büyümeye yönelik politika desteği konusunda daha sağlam rehberlik bekliyor.

Şinhua, Politbüro'dan yaptığı açıklamada, "Şu anda ekonomi, esas olarak yetersiz iç talep, bazı işletmelerin işleyişindeki zorluklar, kilit alanlarda çok sayıda risk ve gizli tehlike ve acımasız ve karmaşık bir dış ortam nedeniyle yeni zorluklarla karşı karşıya" dedi.