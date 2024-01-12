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Çin'den Kızıldeniz'deki gerilimde taraflara itidal çağrısı

Çin, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik hava saldırısıyla Kızıldeniz'de tırmanan gerilimin düşürülmesi çağrısında bulundu.

Oluşturma Tarihi 12 Ocak 2024 17:31

Son Güncelleme Tarihi 12 Ocak 2024 17:31

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, başkent Pekin'de düzenlenen günlük basın toplantısında konuyla ilgili sorulan soruya verdiği yanıtta, ilgili taraflara sükunet ve itidal çağrısı yaptı.

Kızıldeniz'in uluslararası mal ve enerji ticareti için önemli bir rota olduğunun altını çizen Sözcü Mao, "Umarız, tüm ilgili taraflar bölgede güvenliğin ve istikrarın sağlanmasında yapıcı ve sorumlu rol oynar. Bu, tüm uluslararası toplumun çıkarına olacaktır." dedi.

ABD VE İNGİLTERE, YEMEN'DE HUSİLERE AİT HEDEFLERİ VURMUŞTU

Amerikan ve İngiliz savaş uçakları, gece saatlerinde Yemen'in Sana, Hudeyde ve Taiz kentlerindeki bazı noktalara hava saldırısı düzenlemişti.

ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı yazılı açıklamada; Avustralya, Bahreyn, Kanada ve Hollanda'nın da saldırıya destek verdiğini bildirmişti.

ABD medyasındaki haberlerde ABD ve İngiltere ordu kuvvetlerinin en az 12 Husi hedefini vurduğu, saldırıların savaş uçakları ve Tomahawk füzeleriyle yapıldığı belirtilmişti.

KIZILDENİZ'DE YAŞANANLAR

Son dönemlerde Yemen'deki Husilerin, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşılık ticari gemilere yönelik eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.

Husilerin saldırıları, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan ve küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'sinin yapıldığı Süveyş Kanalı'ndan geçişleri tehlikeye atıyor.

Kızıldeniz'de ticari gemilerin uğradığı saldırılar ve şirketlerin peş peşe aldığı kararlar, küresel ekonomide yeni bir "tedarik zinciri krizinin" başlayacağına ilişkin endişeleri artırıyor.

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