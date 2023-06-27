Çin Başbakanı Li Qiang Salı günü yaptığı açıklamada, ülkesinin yüzde 5 civarındaki yıllık büyüme hedefine ulaşma yolunda olduğunu söyledi.

Ayrıca Başbakan, ikinci çeyrekteki büyümenin ilk çeyreğe göre daha hızlı olmasının beklendiğini söyledi.

Çin ekonomisi ilk çeyrekte beklentilerin üzerinde yüzde 4,5 büyüdü. Ancak, sonraki veriler daha yavaş büyümeye işaret etti. Mayıs ayı ekonomik verileri analistlerin beklentilerini karşılamadı.

Tianjin'de düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu zirvesinde açıklamalarda bulunan Li "Bu yıl gördüklerimize göre, Çin ekonomisi net bir toparlanma ve gelişme ivmesi gösteriyor" dedi.