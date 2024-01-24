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Çin'in AB Büyükelçisi: AB'nin Çinli elektrikli araç üreticilerine yönelik soruşturması adaletsiz

Çin'in Avrupa Birliği Büyükelçisi Fu Cong, AB'nin Çinli elektrikli araç üreticilerine yönelik devlet sübvansiyonları soruşturmasını "adaletsiz" olarak nitelendirdi.

Oluşturma Tarihi 24 Ocak 2024 08:55

Son Güncelleme Tarihi 24 Ocak 2024 08:55

Çin'in Avrupa Birliği Büyükelçisi Fu Cong, Bloomberg News'a verdiği demeçte Çin'in AB'nin soruşturmasıyla işbirliği yaptığını çünkü "iki tarafın birbirlerine karşı ticari tedbirlere başvurmak zorunda kalacağı bir durumdan kaçınmak istiyoruz" dedi.

Büyükelçi, AB'nin kendi şirketlerinin çoğunu sübvanse ettiğini ve Çin'in de bloğun yaptığı gibi aynı yaklaşımı benimsemesi halinde "soruşturmaya konu olabilecek pek çok şey olduğunu" söyledi.

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