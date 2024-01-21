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Çin'in elektrik üretim ve tüketim rakamları belli oldu

Çin'de elektrik üretimi ve tüketimi 2023'te önceki yıla göre artış kaydetti. Elektrik üretimi yıllık bazda yüzde 5,2 artarak 8,9 trilyon kilovatsaate, elektrik tüketimi ise yüzde 6,7 artışla 9,22 trilyon kilovatsaate ulaştı.

Oluşturma Tarihi 21 Ocak 2024 10:05

Son Güncelleme Tarihi 21 Ocak 2024 10:05

Çin'de Ulusal İstatistik Bürosunun verilerine göre, elektrik üretimi, 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 5,2 artışla 8,9 trilyon kilovatsaate ulaştı.

Aralık ayında, 829 milyar kilovatsaat elektrik üretilirken güneş enerjisinden elektrik üretimi önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,2, termik enerji yüzde 9,3, rüzgar enerjisi yüzde 7,4 ve hidroelektrik yüzde 2,5, arttı.

Nükleer enerjiden elektrik üretimi de söz konusu dönemde yüzde 4,2 azaldı.

ELEKTRİK TÜKETİMİ

Ulusal Enerji İdaresi verilerine göre, 2023'te ülke genelinde elektrik tüketimi, yıllık bazda yüzde 6,7 artışla 9,22 trilyon kilovatsaate ulaştı.

Elektrik tüketimi, tarım, ormancılık ve madencilik gibi ham madde üreten birincil iş kollarında yüzde 11,5, imalat sektörünü içeren ikincil iş kollarında yüzde 6,5 ve hizmetler sektörünü kapsayan üçüncül iş kollarında yüzde 12,2 arttı.

Hane halkı elektrik tüketimi ise yıllık yüzde 0,9 artışla 1,35 trilyon kilovatsaat oldu.

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