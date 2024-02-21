Çinli bankalardan konut sektörüne destek

Çin'in devlet yayıncısı CCTV'nin haberine göre, ülkedeki bankalar ocak ayından bu yana "beyaz listelerde" yer alan emlak projeleri için 123,6 milyar yuan (17 milyar dolar) tutarında krediyi onayladı ve bu kredileri vermeye başladı.

Haberde 20 Şubat itibarıyla Çin genelinde 29 bölgedeki 214 şehirde gayrimenkul finansmanı destek sistemi kurulduğu belirtildi. Bloomberg Intelligence analisti Kristy Hung 17 milyar dolarlık kredinin "doğru yönde atılmış bir adım olduğunu" ancak bu adımın sorunlu gayrimenkul sektörünü toparlamak için tek başına yeterli olmadığını söyledi.

Hung, "Önceden satışı yapılan projelerin tamamlanacağı konusunda, konut alımı yapacak olanların güvenini artırmak için bankaların finansman desteklerini daha da artırmaları gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Haberin ardından Çinli konut sektörü şirketlerinin hisseleri yükseldi. TSİ 07:05 itibarıyla China Overseas Land bir ara yüzde 6 oranında yükselirken, Sunac China yüzde 7, Shimao Group yüzde 10, KWG Group yüzde 14'e varan artışlar kaydetti.