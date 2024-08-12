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Çinli şirketin tasfiye duruşması ertelendi

Çinli Kaisa Group'un tasfiye duruşması Hong Kong mahkemesi tarafından ertelendi.

Oluşturma Tarihi 12 Ağustos 2024 08:35

Son Güncelleme Tarihi 12 Ağustos 2024 08:35

Hong Kong'da mahkeme, Kaisa Group'un tasfiyesini isteyen bir dilekçeye ilişkin duruşmayı 9 Eylül'e erteleyerek, zor durumdaki Çinli geliştiriciye borç yapılandırma planı üzerinde bazı tahvil sahipleriyle anlaşmaya varması için daha fazla zaman tanıdı.

Shenzhen merkezli Kaisa Group, 2021'in sonlarında temerrüde düştükten sonra iki yıldır 12 milyar dolarlık offshore borcunu yeniden yapılandırmak için çalışıyor.

Kaisa'nın kıdemli danışmanı LL Tam mahkeme dışında yaptığı açıklamada, şirketin tahvil sahipleriyle bir aydan kısa bir süre içinde çözülmesini umduğu bir yeniden yapılandırma anlaşması için belgeleri tamamladığını söyledi.

Büyük bir tahvil sahibi grubunun mütevellisi olan Citicorp International, eski bir dilekçe sahibinin çekilmesinin ardından Mart ayından bu yana dilekçe sahibi olarak hareket ediyor. Dilekçe sahibi, Pazartesi günü Hong Kong mahkemesinde yapılan erteleme talebine itiraz etmedi.

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