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Çinli tedarikçiler ABD'ye girmenin yeni yolunu buldu

Çinli elektrikli araç parçaları tedarikçileri ABD'ye girmenin yeni yolu olarak rotayı Fas'a çevirdiler.

Oluşturma Tarihi 03 Temmuz 2024 09:07

ABD'nin yerli elektrikli araç üretimini artırmak ve Çin'in tedarik zinciri hakimiyetini azaltmak için tasarlanan yeni sübvansiyonları kabul etmesinin ardından Çinli üreticiler Fas'a yatırım yapmaya başladı.

Fas'ta kurulacak tesisler, ABD'deki otomobil alıcılarına 7.500 dolarlık kredi sağlamaya hak kazanabilecek elektrikli araçlar için parça üretecek.

Benzer yatırımlar, aralarında Güney Kore ve Meksika'nın da bulunduğu, ABD ile serbest ticaret anlaşması olan diğer ülkelerde de duyuruldu.

AP'nin haberine göre Başkan Joe Biden'ın Enflasyon Azaltma Yasası'nı imzalamasından bu yana en az sekiz Çinli pil üreticisi Fas'ayeni yatırımlar yaptığını duyurdu.

Danışmanlık firması Wood Mackenzie'nin kıdemli batarya analisti Kevin Shang, batarya tedarik zincirine uzun süredir hakim olan Çinli oyuncuların, operasyonlarını Fas gibi ABD'li ticaret ortaklarına taşıyarak Tesla ve General Motors gibi Amerikalı otomobil üreticilerinin artan talebinden para kazanmanın bir yolunu aradığını söyledi.

Shang, "Çinli şirketler bu büyük partiyi kesinlikle kaçırmak istemiyor" dedi.

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